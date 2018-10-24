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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:32 م
اللواء حمدى عثمان
اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية
انجي هيبة
استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية الدكتور خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق دعم وتطوير المناطق العشوائية يرافقه المهندس وائل عزت رئيس الادارة المركزية للمشروعات وايهاب حنفى المنسق العام لمشروعات الصندوق والدكتور أحمد عبد الغنى استشارى المشروعات خلال زيارتهم للإسماعيلية.

وقد عقد محافظ الإسماعيلية اجتماعا مع المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ومرافقيه فى من القيادات بحضور أعضاء اللجنة الدائمة لتطوير العشوائيات بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية بالإسماعيلية ومتابعة نسب التنفيذ لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات والتى تشمل مناطق على عيد ونفيشة ودريسة القصاصين وسوق الجمعة وسوق السمك المتطور الجديد الذى يجرى تنفيذه حاليا بمنطقة بحيرة الصيادين بطريق البلاجات والذى يتضمن إقامة سوق نموذجى يستوعب كافة الأنشطة المتعلقة بالأسماك من محلات وفروشات ومطاعم ومنطقة خدمات متكاملة ومكان خاص لإنتظار السيارات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود والإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستكمال ما تبقى من أعمال تطوير تلك المناطق كما أكد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى توفير كافة سبل الدعم اللازم وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة ملف تطوير العشوائيات والعمل على تحقيق المستهدف والقضاء تماما على اى شكل من أشكال العشوائيات ايذانا باعلان خلو المحافظة من العشوائيات قريبا جدا.
محافظ الإسماعيلية يستعرض تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية
محافظ الإسماعيلية يستعرض تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية
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