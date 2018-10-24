برغش: منظومة الأسمدة الجديدة ستمنع التلاعب والتهريب

أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة على المزارعين سوف تمنع التلاعب أو التهريب إضافة إلى أنه لا بد من وجود إجراءات رادعة ضد الشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة.



وأضاف "برغش"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الفصيح أنه يجب على وزارة الزراعة إصدار حملات على شركات الأسمدة في كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن وزير الزراعة يعمل خلال تلك الفترة على ضرب الفساد في منظومة الأسمدة.



وتابع الفلاح الفصيح أن بعض الشركات بعدم توريدها الأسمدة تحاول أن تصنع الجوع في مصر لأنها تحرم الفلاحين من الزراعة نظرا لأهمية الأسمدة فيها، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة وقطع رقاب تلك الشركات لأنها تحاول تجويع الشعب.