سكرتير محافظة القليوبية يستقبل وفدا من الوكالة الألمانية.. صور

استقبل الدكتور عواد أحمد سكرتير عام محافظة وحامد طلبه رئيس مجلس مدينة قليوب وفدا من الوكالة الألمانية Giz حيث قام الوفد بجولة بمدينة قليوب.



وقال السكرتير العام إن وفد الوكالة قام بتفقد الوحدة الصحية بجمعية ال بيت النبي والأقسام الموجودة بها ومركز أمرض القلب ثم جمعية فتحي مطر اللو الخيرية وتفقد بها المطابخ التعليمية ووحدة إنتاج الخياطة ثم مشروع الانترلوك بمنطقة بحري السكة الحديد ثم تغطية ترعة العدلي.



يذكر أن الوكالة الألمانية تقوم بالإشراف على مشروعات منحة الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية والذى يستهدف تطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى ويتم من خلاله إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص وتغطية ترعة صنافير بمدينة قليوب وتطوير 2 وحدة صحية بمدينة شبرا الخيمة علاوة على دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الثلاثة مع عدد آخر من مشروعات يتم من خلال منظمات المجتمع المدنى.

