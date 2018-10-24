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فن

أمل حجازي : إذا فقدت الأخلاق فقدت كل شيء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:42 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة امل حجازى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن ضرورة ان يتحلى البشر بالاخلاق الحميدة.

وقالت امل حجازى : "اذا فقدت المال لم تفقد شيئا واذا فقدت الصحة فقدت بعض الشيء واذا فقدت الاخلاق فقدت كل شيء".

وكانت نشرت امل حجازى صورة لها بالحجاب لنفى شائعة خلعها الحجاب وذلك عبر صفحتها على انستجرام حيث ترددت اقاويل كثيرة حول خلعها الحجاب والاتجاه الى الاغانى العاطفية التى هجرتها مكتفية بالأغاني الدينية.
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