زراعة الفيوم تزف خبرا سار للمواطنين حول انفراج أزمة الطماطم

أكد المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المساحة المنزرعة بمحصول الطماطم بالمحافظة تبلغ 5 آلاف فدان، وأن بشائر المحصول ستبدأ خلال أيام قليلة مع بداية شهر نوفمبر المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع أسعار الطماطم قريبا .



وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة -في تصريح اليوم الأربعاء- إن المساحات المنزرعة بالخضروات فى الفيوم قليلة وتتركز بالمناطق القريبة والمحيطة بالمدن مثل قرية (بيهمو) بسنورس و(منشأة عبدالله والدائري) بمركز الفيوم و(تندر) بمركز يوسف الصديق البعيد نسبيا عن التجمعات السكانية الكثيفة والمدن، ويرجع السر فى ذلك لسهولة تسويق محاصيل الخضر بالمدن فور جمعها لعدم التلف بسبب عدم وجود ثلاجات كبيرة تستوعب حفظ المحاصيل وطرحها فى الأوقات المناسبة طبقا لاحتياجات السوق.



وأشار جودة إلى أن المساحات المنزرعة منها قليلة كونها من المحاصيل التي تحتاج زراعتها إلى كميات كبيرة من مياه الرى بالإضافة إلى أن البطاطس تحتاج إلى مجهود كبير وعناية خاصة وتكاليف متابعة .



وأكد أن معظم إنتاج محصول القطن بالفيوم تم تسويقه بإجمالى 26 ألف قنطار خصصت كبذور نظرا لجودتها وإنتاجها الجيد بقيمة تقدر بـ 65 مليون جنيه، وعلى إثره صرفت جمعية تسويق المحاصيل مبلغ ألفي جنيه لكل مزارع، وتلقت الجمعية 35 مليون جنيه من الجمعية العامة لمنتجي القطن، فيما يتبقى 30 مليون جنيه من إجمالى قيمة ما تم توريده من المحصول.