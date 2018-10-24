المقاولون العرب: مليارا دولار حجم تعاقداتنا بـ 18 دولة أفريقية

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن حجم التعاقدات الجارية بشركة المقاولون العرب – قطاع أفريقيا، وصل الى أكثر من ملياري دولار أمريكي من خلال الشركات والفروع الأفريقية في 18 دولة أفريقية.



وأوضح صلاح فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أنه تم إنجاز نحو 60% من المشروعات والتي تمثل أغلبها مشروعات للبنية التحتية من مشروعات طرق وصرف صحي بالإضافة الى مشروعات الإنشاءات.



وأشار رئيس المقاولون العرب، إلى أن وزارة الخارجية قامت بإسناد إنشاء بعض سفارات مصر بالخارج الى الشركة باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة قى القارة الافريقية ومن بينها مشروع هدم وإعادة بناء سفارة مصر بـ لوساكا - زامبيا، ومشروع سفارة مصر بدولة نيجيريا ومشروع سفارة مصر بدولة غينيا الاستوائية.



وتابع: كما يجرى العمل في مشروع إنشاء مقر جديد لسفارة مصر بمدينة الرباط بالمغرب ومشروع إنشاء سفارة مصر بدولة تونس.



وأضاف، أن دول نيجيريا وغينيا الاستوائية وتشاد تعد من أكبر الدول التي حصلت فيها الشركة على العديد من المشروعات والتي تمثل حوالى 67% من إجمالي تعاقدات الشركة بأفريقيا.