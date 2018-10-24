وزير الداخلية الإيطالي يهاجم رفض الاتحاد الأوروبي ميزانية بلاده

ذكرت قناة "إن تي في" الألمانية أن الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية حول الميزانية الإيطالية وصل إلى مرحلة متقدمة حيث لم تعد ترغب إيطاليا بعد في الخضوع "للقواعد الحمقاء" للاتحاد الأوروبي حسبما وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.



وبحسب القناة، لا ترغب الحكومة الإيطالية في تصعيد الخلاف مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها في الوقت نفسه تشكك في لوائح بروكسل. ولم يعر نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أي اهتمام لقرار رفض مشروع الموازنة من قبل المفوضية الأوروبية. وصرح سالفيني قائلا "بإمكان الاتحاد الأوروبي توجيه الرسائل كيفما يشاء ولكن ليعلم أن الشعب الإيطالي يأتي أولا، ولن تخضع بلادنا بعد الآن لتلك الشروط الحمقاء".



وفي الوقت نفسه، أكد أن إيطاليا لا تنوي ترك منطقة اليورو ولا الاتحاد الأوروبي. وقامت المفوضية الأوروبية بمنح الحكومة في روما ثلاثة أسابيع لتعديل خطة الميزانية.



وأوضحت القناة أن إيطاليا ستواجه في خطوة غير مسبوقة العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في حال تصاعد الخلاف، في حين ظلت مفوضية الاتحاد الأوروبي تغض الطرف عن الدول التي تشهد عجزا في ميزانياتها منتهكة بذلك قواعد ميزانية الاتحاد، مثل فرنسا والبرتغال وأسبانيا دون تطبيق أي عقوبات عليها.



وأعرب الاقتصادي فريدريش هاينمان عن قلقه في حال عدم وجود أي حلول سريعة لحل الأزمة مع إيطاليا.



وقد صرح مفوض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي بالقول "إن عمليات ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي مطولة وتفتقر في نهاية المطاف إلى عقوبات ذات مصداقية، لكن أحد الخاسرين واضح بالفعل: وهو الاقتصاد الإيطالي، لذا فأبوابنا مفتوحة دائما علي مصراعيها أمام الحكومة الإيطالية، ونأمل أن تصلها الرسالة فما زال هناك وقت للحل. فبذلك تحاول المفوضية إطفاء اللهيب المشتعل وخلق حوار بناء".