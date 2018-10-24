شاهد..إحتفالية الذكرى الـ 35 لنصر أكتوبر تبدأ بموسيقى رأفت الهجان

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفالات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية في الذكري ال45 لنصر أكتوبر المجيد.



وبدأت الاحتفالية بعدد من العروض الموسيقية والغنائية،"عزف موسيقي رأفت الهجان، كورال ميدلي وطني، عرض نادين ومحمود علي الربابة، الطفلة ملك طوبة فوق طوبة"



كما يقوم مدحت صالح، صابر الرباعي، حسين الجسمي وعدد من نجوم الفن والطرب بأداء بعض العروض الغنائية.