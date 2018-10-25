المقاولون العرب تنفذ مبنى الخارجية والبنك المركزي بدولة تشاد

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن قيام الشركة بتنفيذ مبنى وزارة الخارجية التشادية وهو عبارة عن مبنى رئيسى مكون من برجين أرضى و7 أدوار ويضم 2 قاعة كبيرة وقاعتي استقبال، ومبنى الخدمات الذي يشمل "غرف الكهرباء - المحولات - المولدات والشيلرات - التكييف المركزى - الطلمبات - خزان المياه الأرضى"، إضافةً إلى الموقع العام من مساحات خضراء وطرق داخلية وساحات انتظار سيارات وسور وبوابات وغرف أمن.





وأضاف رئيس المقاولون العرب لـــ"صدى البلد"، أن شركته انتهت من مشروع البنك المركزى الإفريقى فى تشاد، والذى يتكون من مبنى رئيسى مكون من بدروم ودور أرضى و4 أدوار متكررة بمسطح إجمالي حوالى 8000 م وموقع عام وسور وغرفة للأمن وعدد من المبانى الملحقة الخدمية.





كما تقوم المقاولون العرب بتنفيذ مشروع أعمال تدعيم طريق جيلندنج – بونجور بطول 83 كم وعرض 10م، وإنشاء طريق بمدينة بونجور بطول 10 كم.