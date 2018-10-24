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أحمد موسي: الكيان الصهيوني لا يحترم العالم ولا القوانين الدولية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الكيان الصهيونى لا يحترم العالم ولا القوانين الدولية وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على الراهب مكاريوس بصورة بشعة ومهينة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الخارجية المصرية والدولة المصرية قامت بالدفاع عن الراهب وتم الإفراج عنه.

وأشار موسى إلى أن الخارجية تستنكر الاعتداء الاسرائيلي على أباء كنيسة دير السلطان بالقدس.

وكانت وزارة الخارجية تتابع عن كثب على مدار الساعة تطورات الموقف على الأرض، حيث يستمر التواصل بين السفارة المصرية في تل أبيب والقيادات الكنسية بدير السُلطان في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم التواصُل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على مُلابسات ودوافع ذلك الحادث، حيث أسفرت تلك الاتصالات بالفعل عن سرعة إفراج الجانب الإسرائيلي عن الراهب المُعتقل.
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