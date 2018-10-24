ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 1719 مشروعا للشباب ضمن المشروع القومى

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:17 م
اللواء حمدى عثمان
اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية
انجي هيبة
أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية عن تنفيذ 1719 مشروعا ضمن استكمال تنفيذ خطة المحافظة للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية " مشروعك " والتى تم تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها باجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها ما يزيد عن 5 و 120 مليون جنيه ووفرت 4506 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية.

وأكد المحافظ على جميع المسؤولين والمعنيين بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات لدراسة المشروعات المقدمة للجنة المختصة لإتاحة الفرصة للتوسع فى إقامة تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق التنمية المستهدفة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكري والمستشار جمال عمار المستشار القانونى وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ بالإضافة لاستعراض عددا من الملفات والقضايا الجماهيرية .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تفعيل دور مديرية التضامن الإجتماعى وإدارتها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وكافة الجهات المعنية فى التوسع فى نشر وطرح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعمها بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والوحدات المحلية لتحقيق القدر الأكبر من استفادة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من تلك المشروعات وتحقيق التمكين الاقتصادى والاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.

وفيما يتعلق بمتابعة ملف ضبط الأسعار والأسواق أكد " عثمان " على المضى قدما فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الأساسية من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من السلع ومطابقتها للمواصفات.

وأشار إلى ضرورة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع أية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بالاضافة الى تكثيف الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع نسبة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.

ومن جهته أشار نبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم ضبط وتحرير عدد 179 محضرا ومخالفة تموينية خلال الأسبوع الماضى فى مجال الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومختلف الأنشطة التجارية.

كما أكد المحافظ على جميع المسؤلين بضرورة تفعيل التواصل مع المواطنيين بشكل عملى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية وبذل أقصى الجهود لايجاد حلول جذرية وغير نمطية للمشكلات والقضايا الجماهيرية فى اطار الامكانيات المتاحة ووفقا للقانون والحفاظ على المصلحة العامة حتى يشعر المواطن بالمصداقية والثقة فى الأجهزة التنفيذية.
loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يكشف عن طبيعة حربه القادمة

وزير المالية : خصم ٩٠٪؜ لمن يسوي منازعاته الضريبية قبل ١٤ نوفمبر..فيديو وصور

قبل الحصول علي مصل الإنفلونزا الموسمية.. ما هي أضراره والاحتياطات منها؟

الوليد بن طلال يعلق على لقائه بولي العهد السعودي.. فيديو

من هو سيدي الغريب الذي سُميت السويس باسمه؟.. قاهر القرامطة

فكري صالح يوجه نصيحة لـ أحمد ناجي بشأن الشناوي

العليا للحج : انطلاق أولى رحلات العمرة الخميس 15 نوفمبر

مقتل عنصر إجرامي فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية.. صور

كارثة في الولايات المتحدة.. السالمونيلا تضرب 22 ولاية.. لهذا السبب

ولي العهد السعودي: حادث خاشقجى مؤلم وغير مبرر.. ويستخدم لإحداث شرخ بالمملكة .. فيديو

أحمد موسي ينفعل على الهواء ويهاجم الكيان الصهيونى.. فيديو

على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

فيديو

أحمد موسي : حادث خاشقجي بشع وغير مبرر تماما..فيديو
شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو
أحمد موسي ينفعل على الهواء ويهاجم الكيان الصهيونى.. فيديو
أحمد موسي: العالم صمت على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الراهب مكاريوس
بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟