محافظ الإسماعيلية: تنفيذ 1719 مشروعا للشباب ضمن المشروع القومى

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية عن تنفيذ 1719 مشروعا ضمن استكمال تنفيذ خطة المحافظة للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية " مشروعك " والتى تم تنفيذها للشباب بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها باجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها ما يزيد عن 5 و 120 مليون جنيه ووفرت 4506 فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية.



وأكد المحافظ على جميع المسؤولين والمعنيين بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات لدراسة المشروعات المقدمة للجنة المختصة لإتاحة الفرصة للتوسع فى إقامة تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق التنمية المستهدفة.



جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكري والمستشار جمال عمار المستشار القانونى وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ بالإضافة لاستعراض عددا من الملفات والقضايا الجماهيرية .



وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تفعيل دور مديرية التضامن الإجتماعى وإدارتها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وكافة الجهات المعنية فى التوسع فى نشر وطرح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعمها بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والوحدات المحلية لتحقيق القدر الأكبر من استفادة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من تلك المشروعات وتحقيق التمكين الاقتصادى والاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.



وفيما يتعلق بمتابعة ملف ضبط الأسعار والأسواق أكد " عثمان " على المضى قدما فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الأساسية من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من السلع ومطابقتها للمواصفات.



وأشار إلى ضرورة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين خلال تلك الفترة ومنع أية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بالاضافة الى تكثيف الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية خلال الفترة المقبلة نظرا لارتفاع نسبة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.



ومن جهته أشار نبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم ضبط وتحرير عدد 179 محضرا ومخالفة تموينية خلال الأسبوع الماضى فى مجال الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومختلف الأنشطة التجارية.



كما أكد المحافظ على جميع المسؤلين بضرورة تفعيل التواصل مع المواطنيين بشكل عملى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لكافة المواقع الخدمية وبذل أقصى الجهود لايجاد حلول جذرية وغير نمطية للمشكلات والقضايا الجماهيرية فى اطار الامكانيات المتاحة ووفقا للقانون والحفاظ على المصلحة العامة حتى يشعر المواطن بالمصداقية والثقة فى الأجهزة التنفيذية.