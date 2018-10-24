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محافظات

إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية فى أبو الغيط بالقناطر الخيرية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:12 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس القناطر الخيرية برئاسة رجب النقيدى حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرى المدينة.

وقال النقيدى إن الحملة استهدفت قرية أبوالغيط وأسفرت عن إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية 980 متر مربع وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت رئيس المدينة استمرار الحملات فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد قبل أن تتحول لأمر واقع وتحرير محاضر للمخالفين ومنع توصيل المرافق ومصادرة مواد البناء.
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