اتحاد الفلاحين: بعض شركات الأسمدة سبب حدوث عجز بالسوق

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن المنظومة الجديدة للأسمدة والتي كشف عنها وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت سوف تصحح أخطاء ما حدث في الأعوام الماضية من تهريب أو تلاعب في الأسمدة لأنه سوف يكون هناك إجراءات رادعة ضد الشركات الممتنعة عن توريد حصتها.





وأضاف "فرج"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك الشركات تسببت في حدوث عجز بكميات الأسمدة، بالتزامن مع وجود سعرين في السوق؛ بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم؛ مما أسفر عن حدوث مشكلة في إنتاج السوق المحلية.





وتابع رئيس اتحاد الفلاحين، أن "هناك عددًا من الشركات لم تورد حصتها كاملة لوزارة الزراعة منها شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%".