ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: بعض شركات الأسمدة سبب حدوث عجز بالسوق

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:55 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن المنظومة الجديدة للأسمدة والتي كشف عنها وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت سوف تصحح أخطاء ما حدث في الأعوام الماضية من تهريب أو تلاعب في الأسمدة لأنه سوف يكون هناك إجراءات رادعة ضد الشركات الممتنعة عن توريد حصتها.

وأضاف "فرج"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك الشركات تسببت في حدوث عجز بكميات الأسمدة، بالتزامن مع وجود سعرين في السوق؛ بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم؛ مما أسفر عن حدوث مشكلة في إنتاج السوق المحلية.

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين، أن "هناك عددًا من الشركات لم تورد حصتها كاملة لوزارة الزراعة منها شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%".

loading...

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو

طلب رشوة.. إبراهيم حسن: نمتلك أدلة موثقة تدين حكم مباراة المصري وفيتا كلوب

احترس من تناول هذه الخضراوات لاحتوائها على سموم

مدحت صالح يبدع في احتفال المنارة بحضور الرئيس السيسي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس تكشف كواليس الاعتداء الإسرائيلي على قساوسة دير السلطان القبطي

ليفربول والنجم الأحمر.. الريدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي فيرمينو وصلاح

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

تعليقات مثيرة من خبراء السياحة الروس حول عودة الرحلات إلى منتجعات مصر

هاني حتحوت يغرد عن خروج المصري اليوم من الكونفدرالية

بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة

بريطانيا تتخذ عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة قتل خاشقجي

المتحدث العسكري لـ سكاي نيوز: استهداف 450 إرهابيا منذ بدء العملية الشاملة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟