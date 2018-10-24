أجهزة الري تنجح في القضاء على بقعة سولار ظهرت على سطح النيل بمركز إدفو

تلقى المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الرى بلاغا، اليوم، بظهور بقعة سولار بطول ٥ كيلو مترات وعرض متوسط ٥٠ متر تطفو علي سطح نهر النيل بمنطقة الشيخ محمود بمركز ادفو محافظة أسوان .



وتحركت أجهزة قطاع حماية نهر النيل بالمحافظة، على الفور للتعامل مع الحدث بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من شرطة المسطحات والإدارة المحلية (مجلس مدينة ادفو) وهيئة مياه الشرب وكافة الأجهزة المعنية، وتم ايقاف محطتي مياه الشرب بالمنطقة كإجراء احترازي وتولت شرطة البيئة والمسطحات المائية تعقب المتسبب لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وقامت الإدارة العامة لحماية نيل أسوان- تفتيش نيل ادفو وبالتنسيق مع وكيل وزارة الرى بأسوان، باستخدام معدات الوزارة لتفتيت البقعة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي آثارها وتأمين الوضع بالكامل حتى تمام نظافة كامل مسطح البقعة وذلك بالتوازى مع ما اتخذته هيئة مياه الشرب ووزارة الصحة من إجراءات للتأكد من صلاحية المياه، وتم اعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب بصورة طبيعية الان.



وأكدت وزارة الموارد المائية والرى على أهمية الحفاظ على نهر النيل من التلوث، واتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن تحقيق ذلك على مدار الساعة.