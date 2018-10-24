أحمد موسي يعرض كلمة نيافة الأنبا أنطونيوس..فيديو

عرض الإعلامى أحمد موسى، كلمة نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والذى قال أن السلطة الإسرائيلية تحاول نزع الهوية المصرية والعربية والقبطية عن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس بالتعدي علي آباء وشمامسة الكنيسة.



وأضاف خلال الفيديو الذى عرض، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدير الذي وقعت فيه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مملوك للأقباط منذ القرن السابع الميلادي، مضيفا: «لدينا وثائق تثبت ملكيتنا لهذا الدير، وأقدم وثيقة لدينا ترجع لسنة 1680م».



وأوضح أن ما حدث مؤخرا هو سقوط حجر من إحدى الكنيستين الموجودتين داخل الدير، وكانت هناك محاولات لترميم الدير ولكن قوبلت بالرفض من قِبل قوات الاحتلال، مشيرا إلي أن هناك اتصالات مستمرة وتنسيق دائم مع الحكومة المصرية لمواجهة التصرفات الإسرائيلية.