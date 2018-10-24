إليسا: إسرائيل تقتل عرضنا كل يوم وتفتك شعوبنا بالرصاص

نشرت المطربة اليسا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تستنكر فيه ما يحدث من جانب الشرطة الإسرائيلية وتعديها على عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى القدس.



وقالت إليسا: "كل ما يحصل فى هذا العالم يصب فى مصلحة كيان اغتصب أرضا وما زال، إسرائيل تقتل عرضنا كل يوم وتفتك بشعوبنا بالرصاص وبالفكر ونحن متفرجون، بئس هذا الزمن".



وكانت إليسا أحيت حفلا غنائيا منذ ايام قليلة فى جمصة وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا وقدمت فيه عددا من الأغاني التى نالت اعجاب جمهورها ومن بين اغانى عدد من اغانى البومها الجديد "الى كل اللى بيحبونى".

