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أخبار البلد

اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تبحث تبادل الخبرات وتطوير الري

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أجرى 5 وزراء بالحكومة المصرية، أعضاء اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، زيارة، إلى مقر بعثة الري المصري في السودان؛ للتعرف على أنشطتها، وجهود التعاون بين البلدين في تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة لمياه النيل، من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة.

وأثنى وزراء "الكهرباء والطاقة المتجددة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الزراعة واستصلاح الأراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، القوى العاملة"، على جهود الري المصري؛ لتعزيز أواصر التعاون بين الأشقاء في السودان بمجال الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية بالبلدين في تنمية مياه نهر النيل.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم الأربعاء بوجود الوزراء بمقر الرى المصرى، خلال تواجدهم بالسودان؛ للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين.

وفى أعقاب الزيارة للرى المصرى بالسودان؛ عقدت جلسة مباحثات للجنة العليا المشتركة من الجانبين تناولت مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الري، وتبادل الخبرات في ادارة السيول، وتطوير انظمة الري، والتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى متابعة ودفع أنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركه لمياه النيل، وخاصة فى ضوء مخرجات اجتماع الهيئة الـ58 الذى عقد خلال الفترة من 12 إلى 18 من شهر سبتمبر الماضي.
اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تبحث تبادل الخبرات وتطوير الري
اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تبحث تبادل الخبرات وتطوير الري
اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تبحث تبادل الخبرات وتطوير الري
اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تبحث تبادل الخبرات وتطوير الري
اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان تبحث تبادل الخبرات وتطوير الري
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