الأحد.. ورشة عن مصادر بنك المعرفة المصري بجامعة بنها

تنظم جامعة بنها برعاية الدكتور حسين المغربى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ورشة عمل للتدريب عن مصادر استخدام بنك المعرفة المصرى يومى الأحد والاثنين القادمين للباحثين وأعضاء هيئة التدريس؛ فى إطار حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصرى.





وقال "المغربي"، إن ورشة العمل تأتى في إطار المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتي تهدف إلي بناء بنك المعرفة المصري الذي يسعى لتوحيد الاشتراكات بالدوريات وقواعد البيانات وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطني من خلال بوابة إلكترونية موحدة.





وأشار إلى أن ورشة العمل يحاضر فيها خبراء التدريب ببنك المعرفة من الشركات الموردة لقواعد البيانات والمجلس الأعلي للجامعات بهدف التدريب علي مصادر المعلومات المتاحة ببنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها.