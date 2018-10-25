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عمارة: أردوغان يحاول سحب أنظار العالم عن صفقة إفراجه عن القس أندرو برانسون

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:34 ص
أردوغان
أردوغان
معتز الخصوصى
أكد الدكتور محمد عمارة، استشاري التسويق السياسي، ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين، أن حديث أردوغان يبرهن على أنه غير ملم بالوقائع، وأنه نفسه لا يفهم ما يقوله وخصوصًا أنه يحاول أن يصطنع دورًا في أزمة السعودية.

وأوضح "عمارة"، فى بيان صحفى له، أن أردوغان يحاول سحب أنظار العالم عن صفقة إفراجه عن القس أندرو برانسون، حيث قام أردوغان بتسويق تلك الحدث على أنه حامي الحمى.

وتابع: "مع العنترية الكاذبة أمام أسياده الأمريكان الذي لا يستجري أن يفعل في الحقيقة ما يمثله ويخدع به الناس وإلا ستحتجزه أمريكا داخل قاعدتها أنجيرليك في تركيا"، مشيرًا إلى أن أردوغان عميل من عملاء الصهيونية ويمارس الخداع والتضليل حتى على شعبه.

وتساءل من الذي أذاع فيديو أثناء هروبه عند الانقلاب الكاذب أليست الـCNN؟ والكل يعلم من يمتلكها فهل دولة تعادي دولة أخرى ولها قاعدة عسكرية وواحدة أهم أذرعها الإعلامية تخدم عليه والمفترض أنه كان في قوة ضعفه أفلا تعقلون.

واختتم "عمارة"، بأن هناك تصريحات كثيرة متضاربة ومغلوطة والمراد منها ضرب الثوابت المتبقية للوطن العربي ولكن على المواطن المصري والعربي الحذر والتأكد من صحة الأخبار ومصدرها، قائلاً: "بات الآن اللعب على المكشوف في الفصل الأخير والبقاء سيكون للأكثر اتحادًا ووعيًا ومن خلفه جيش قوى"، داعيًا الله أن يحفظ قواتنا المسلحة المصرية الوطنية وأن نحمد الله على هذه النعمة العظيمة.

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