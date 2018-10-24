جماهير برشلونة ساخطة على إيكاردي داخل الكامب نو.. صورة

قام ماورو إيكاردي مهاجم فريق الإنتر باستفزاز جماهير برشلونة عقب وصوله إلى ملعب مباراة الفريقين في "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني بعد مروره على شعار فريق برشلونة بقدميه الأمر الذي اعتبره عدد من جماهير البرسا إهانة للنادي.



ويصطدم فريق برشلونة بإنتر ميلان المتوهج محليًا وأوروبيًا فى مواجهة من العيار الثقيل بـ"كامب نو" بعد غد الأربعاء، ويسعى الفريقان لخطف الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثانية قبل مباراة الجولة الرابعة التى تجمعهما فى ملعب "جوزيبى مياتزا" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.



ويتساوى فريق برشلونة مع إنتر ميلان فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ولكن يتفوق البلوجرانا بفارق الأهداف.



