مستشار وزير التموين: إعادة 160 ألف فرد للبطاقات.. ولا تقليص للدعم

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الدولة ليس لديها غرض لتقليل أو تقليص الدعم؛ ولكن لا بد أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن بعض المستفيدين يتعاملون مع الدعم كـ"إرث"؛ كأن يتوفى رب الأسرة ويواصل أفراد أسرته صرف مخصصات دعمه.



وأضاف مدكور، خلال حواره مع "صدى البلد"، ينشر لاحقا، أن بعض الأسر التي تتكون من 4 أفراد؛ تصرف حصص 6 أفراد ولا تبالي، موضحا أن الوزارة قامت ولا تزال بتنقية البطاقات من المتوفين والمكررين والأفراد الوهميين، حيث نجحت في حذف 1.2 مليون اسما مكررا ووهمي، في حين تظلم نحو 160 ألف فرد، تمت عودتهم إلى البطاقات.



وأشار مستشار وزير التموين إلى أن الوزارة تتجه خلال المرحلة الحالية، إلى تدشين قاعدة بيانات تتضمن مستفيد للدعم "حي" وحقيقي؛ بحيث يكون المواطن على قيد الحياة، وبياناته مكتملة، لافتا إلى أنه لن يسمح بوجود أي مستفيد غير مكتمل البيانات.



ونوه مستشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف العدالة، من خلال قاعدة البيانات الجديدة؛ حتى لو ستزيد فاتورة الدعم بسبب فتح "الفصل الاجتماعي، وتفكيك بطاقات مكدسة بالأفراد إلى 3 بطاقات، بالإضافة إلى إضافة المواليد"، مشددا على أن الدولة تنشد العدالة والوصول للمستحقين والأولى بالرعاية.