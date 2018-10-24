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أخبار العالم

الوليد بن طلال يعلق على لقائه بولي العهد السعودي.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:52 م
صورة الوليد بن طلال
صورة الوليد بن طلال على تويتر
رشا عبد الوهاب
نشر الملياردير السعودي الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقها بفيديو وثق لحظة عناقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمنتدى الاستثمار في الرياض.

وتعليقا على الفيديو، قال الأمير السعودي في التغريدة: "واثقون بقوة اقتصاد المملكة وازدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي 2017 و2018، حوالي 8 مليارات ريال سعودي".

كما تضمن شريط الفيديو أهم اللحظات التي جمعت ولي العهد السعودي بالوليد بن طلال خلال المؤتمر.

واعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه يعيش بين "شعب جبار وعظيم"، طالبًا من الجمهور على سبيل الممازحة عدم تصديقه والثقة بالأرقام.

وقال إن همة السعوديين مثل "جبل طويق" ولن تنكسر.

وكان الأمير السعودي يتحدث خلال جلسة لمؤتمر مبادرة الاستثمار، جمعته بولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.
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