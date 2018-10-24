الوليد بن طلال يعلق على لقائه بولي العهد السعودي.. فيديو

واثقون بقوة إقتصاد المملكة وإزدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي ٢٠١٨/٢٠١٧م ٨ مليار ريال سعوديhttps://t.co/QBw8XLLIUp



With confidence in the strength of the Saudi economy & the private sector’s health, we invested SAR 8 billion in 2017/2018



⁧#السعودية⁠

⁦#FII2018⁩ pic.twitter.com/eU8b2ptyTH — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) October 24, 2018

نشر الملياردير السعودي الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقها بفيديو وثق لحظة عناقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمنتدى الاستثمار في الرياض.وتعليقا على الفيديو، قال الأمير السعودي في التغريدة: "واثقون بقوة اقتصاد المملكة وازدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي 2017 و2018، حوالي 8 مليارات ريال سعودي".كما تضمن شريط الفيديو أهم اللحظات التي جمعت ولي العهد السعودي بالوليد بن طلال خلال المؤتمر.واعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه يعيش بين "شعب جبار وعظيم"، طالبًا من الجمهور على سبيل الممازحة عدم تصديقه والثقة بالأرقام.وقال إن همة السعوديين مثل "جبل طويق" ولن تنكسر.وكان الأمير السعودي يتحدث خلال جلسة لمؤتمر مبادرة الاستثمار، جمعته بولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.