أحمد موسى: العالم المنافق لم ينتقد اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الراهب المصري

استنكر الإعلامي أحمد موسى، اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الراهب المصري مكاريوس بالقدس معلقًا «الدول عميت ولم تر الاعتداء الهمجي على الراهب المصري».



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «دول العالم المنافقة تكيل بمكيالين، وعار على البشرية أن تر هذا الاعتداء على رجل دين مسالم ولا تتحرك»، مشيرا إلى أن أمريكا وتركيا وقطر لم تتحرك تجاه هذه الجريمة البشعة.



وأضاف موسى « كنت أتمنى أن أرى الأمم والمتحدة تنتفض، لكن لم يتحرك أحد سوى مصر وبعض الدول العربية».



وأشار موسى إلى أنه لم يكن يتمنى عرض هذه المشاهد لبشاعتها، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الهمجية.



وتساءل موسى «أين أحرار العالم من هذه الجريمة؟ أين ترامب من هذه الانتهاكات» واختتم موسى« لم يسلم أحد من قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء الأطفال والشيوخ ورجال الدين، ولو هذه الجريمة حدثت في دولة عربية لانتفض العالم بأجمعه».



