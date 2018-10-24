طالبات سعوديات يلعبن الجمباز..شاهد

قررت عشرات الفتيات الصغيرات ممارسة رياضة الجمباز في حصة الرياضة بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة الظهران السعودية، واستعراض مهارتهن بعد تلقي دروسًا نظرية.
وبحسب العربية، تعد لعبة الجمباز الرياضة الأكثر شهرة بين الفتيات السعوديات، فقررت إدارة المدرسة اتاحة الفرصة لهن الفرصة للتدريب تحت إشراف فني لتقديم عروض رياضية مبهرة.
قدمت الفتيات التى لا يتجاوزن عمرهن ٩ أعوام استعراضات الشيقة، حيث تميزت الطفلة فيّ البنعلي، بحركاتها الفنية المتقنة ورشاقتها في لعب الجمباز، وشاركت زميلاتها في أداء مجموعة متنوعة من حركات الجمباز الصعبة.
كما تشهد برامج الرياضة البدنية في المدارس اهتمامًا كبيرًا من القائمين عليها، وترحيبًا من الأسر وتقبل عليها جميع الفئات العمرية من الطالبات، حيث تحظى الفتيات في مرحلة رياض الأطفال ببرنامج رياضي متكامل، مع تشجيعهن ومنحهن الفرصة للالتحاق بالمنتخبات الوطنية استعدادا لخوض البطولات.
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وبحسب العربية، تعد لعبة الجمباز الرياضة الأكثر شهرة بين الفتيات السعوديات، فقررت إدارة المدرسة اتاحة الفرصة لهن الفرصة للتدريب تحت إشراف فني لتقديم عروض رياضية مبهرة.
قدمت الفتيات التى لا يتجاوزن عمرهن ٩ أعوام استعراضات الشيقة، حيث تميزت الطفلة فيّ البنعلي، بحركاتها الفنية المتقنة ورشاقتها في لعب الجمباز، وشاركت زميلاتها في أداء مجموعة متنوعة من حركات الجمباز الصعبة.
كما تشهد برامج الرياضة البدنية في المدارس اهتمامًا كبيرًا من القائمين عليها، وترحيبًا من الأسر وتقبل عليها جميع الفئات العمرية من الطالبات، حيث تحظى الفتيات في مرحلة رياض الأطفال ببرنامج رياضي متكامل، مع تشجيعهن ومنحهن الفرصة للالتحاق بالمنتخبات الوطنية استعدادا لخوض البطولات.
يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا