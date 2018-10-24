وصول بعثة الأهلي من الجزائر إلى مطار القاهرة بعد التأهل للنهائى الأفريقى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة وفاق سطيف الجزائري، أمس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



استغرقت الرحلة من الجزائر إلى القاهرة خمس ساعات، حيث أقلعت البعثة عصر اليوم من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر.



كان الأهلي قد نجح في الصعود إلى المباراة النهائية لمواجهة الترجي التونسي بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري 3-2 في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.



يذكر أن الأهلي يبدأ، غدًا الخميس، استعداداته لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها الأحد القادم في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.