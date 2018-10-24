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رياضة

سيدات كرة السلة بالأهلي تهزم الفحيص الأردني فى البطولة العربية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:26 م
سيدات كرة السلة بالاهلي
سيدات كرة السلة بالاهلي
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على فريق الفحيص الأردني، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة النادي الأوليمبي، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

واستطاع الأهلي تحويل التأخر في أول شوطين من أحداث المباراة إلى فوز مستحق.

وفاز الأهلي بنتيجة ٨٨ – ٥٦ في المباراة التي شهدت تواجدًا جماهيريًا كبيرًا لدعم لاعبات الأهلي، وهو ما أثّر إيجابيًا على النتيجة.
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