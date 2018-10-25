بعد وجود منظومة جديدة لمنع التلاعب في توريد الأسمدة..الفلاحين:الزراعة بذلت مجهودات كبيرة لحل الأزمة..المنظومة الجديدة ستمنع التلاعب والتهريب..والردع للشركات الممتنعة عن التوريد

نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة بذلت مجهودات كبيرة لحل أزمة الأسمدة

برغش: منظومة الأسمدة الجديدة ستمنع التلاعب والتهريب

إتحاد الفلاحين: بعض شركات الأسمدة تسببت في حدوث عجز بالسوق والمنظومة الجديدة ستكون رادعا لها

استعرض الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة على المزارعين، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة مني محرز، نائب الوزير، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فضلًا عن ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات.وأكد وزير الزراعة، أن المنظومة الجديدة ستمنع التلاعب وتهريب الأسمدة أثناء نقلها من المصنع إلى الجمعية وتفادي تكرار ما حدث في الأعوام السابقة إذا ما تضافرت الجهود ما بين المسئولين في الوزارة مع القيادات التعاونية.وأشار إلى أنه تم استحداث 2 باركود أحدهما مع مدير الجمعية الزراعية والآخر مع أمين المخزن لاعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية وعمل محضر فحص من لجنة مشكلة لهذا الغرض، بمشاركة ممثلي الفلاحين للتأكد من صلاحية الأسمدة وتسليم الحصة كاملة، وعلى أن يقوم السائق بتسليم صورة من المحضر والبوليصة بعد اعتمادها بالباركود إلى قطاعات التوزيع مرة أخرى.وقال "أبوستيت"، إنه لن يتم توزيع الأسمدة على المزارعين إلا بعد دخولها مخازن الجمعية وقيدها في سجلاتها، لافتًا إلى أن أي تلاعب في الباركود أو الأختام ومحاضر الفحص سيؤدي الى إحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.كما أوضح وزير الزراعة أن هذه المنظومة سيتم تطبيقها اعتبارا من الموسم الشتوي الحالي، مشددًا على أهمية وصول الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية مع بداية الموسم مع ضرورة التزام شركات الأسمدة بالوفاء بحصة وزارة الزراعة من الانتاج.كما ناشدت وزارة الزراعة الفلاحين بالإبلاغ عن أي حالات تلاعب او تهريب للأسمدة.فاستطلعت صدى البلد آراء عدد من قيادات مقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزارة الزراعة تبذل مجهودات كبيرة؛ من أجل العمل على حل أزمة الأسمدة، مؤكدا أن ما قام به وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بعمل منظومة خاصة بالأسمدة تمنع التلاعب وتهريب الأسمدة؛ هو شئ جيد.وأضاف أبو صدام خلال تصريحات لـ صدى البلد أن الفلاح لجأ إلى السوق السوداء؛ لعدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات بالمحافظات ويجب حماية الفلاحين من أسعار السوق السوداء، لأن سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات 3290 جنيها، ووصل بالسوق السوداء الي 5600 جنيه، والنترات 3190 جنيه، وصل إلى 5500 جنيه بالسوق السوداء.وتابع نقيب عام الفلاحين أن هناك بروتوكولا بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، تورِّد بموجبه الأخيرة، ما يقرب من 55% من إنتاجها؛ لكي تقوم الوزارة بتوزيعه على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية، لكن هناك بعض الشركات لم تورد حصتها بالكامل؛ لذا يجب اتخاذ إجراءات رادعة.كما أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة على المزارعين سوف تمنع التلاعب أو التهريب إضافة إلى أنه لا بد من وجود إجراءات رادعة ضد الشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة.وأضاف "برغش"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الفصيح أنه يجب على وزارة الزراعة إصدار حملات على شركات الأسمدة في كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن وزير الزراعة يعمل خلال تلك الفترة على ضرب الفساد في منظومة الأسمدة.وتابع الفلاح الفصيح أن بعض الشركات بعدم توريدها الأسمدة تحاول أن تصنع الجوع في مصر لأنها تحرم الفلاحين من الزراعة نظرا لأهمية الأسمدة فيها، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة وقطع رقاب تلك الشركات لأنها تحاول تجويع الشعب.بينما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن المنظومة الجديدة للأسمدة والتي كشف عنها وزير الزراعة الكتور عز الدين أبو ستيت سو تصحح أخطاء ما حدث في الأعوام الماضية من تهريب أو تلاعب في الأسمدة لأنه سوف يكون هناك إجراءات رادعة ضد الشركات الممتنعة عن توريد حصتها.وأضاف "فرج"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك الشركات تسببت في حدوث عجز بكميات الأسمدة ، بالتزامن مع وجود سعرين في السوق؛ بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم؛ مما أسفر عن حدوث مشكلة في إنتاج السوق المحلية.وتابع رئيس اتحاد الفلاحين، أن "هناك عددًا من الشركات لم تورد حصتها كاملة لوزارة الزراعة منها شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%".