سيارات لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنوفية

قال اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إن مديرية الأمن تعمل خلال هذه الأيام على توفير السلع الغذائية والخضراوات للمواطنين.



وأكد في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن المديرية توفر سيارات متنقلة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.



وأضاف أنه تم البدء بمدينة شبين الكوم حيث تم توفير مقر بوسط المدينة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.



وأشار إلى أنه جار العمل على تعميم الفكرة في معظم مراكز المحافظة وذلك تيسيرا علي المواطنين .