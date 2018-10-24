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شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:10 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسي كلمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن مصر والاوضاع الاقتصادية فى مصر وقال إن مصر حققت العام الماضي نسبة نمو اقتصادي بلغت 5%، بالإضافة إلي انخفاض معدلات البطالة بشكل سريع، متابعا: «أزور بعض المواقع في مصر وأجد المسئولين من أكبرهم إلي أصغرهم يبكون وهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر القوية».

وأضاف خلال الفيديو المذاع ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن "الأمير محمد بن سلمان"، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بالرياض، أكد أن هناك الكثير من المشروعات المميزة في الشرق الأوسط.

وأضاف "الأمير محمد بن سلمان"، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بالرياض: «الشيخ محمد بن راشد جعلنا نقتنع جميعا في الشرق الأوسط أننا نستطيع أن نقدم أكثر من ذلك، حيث قدم نموذج في دبي يحتذي به».
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