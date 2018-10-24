ضبط عاطل بحوزته 433 ألف دولار أمريكي مزورة بغرض الإتجار والكسب غير المشروع

تمكنت مديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل يقوم بترويج العملات الأجنبية المزورة.



تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة البحث الجنائي تفيد بتوصل الإدارة لمعلومات بقيام المدعو اشرف .س.ع 54 عاما بترويج العملات الأجنبية المزورة علي المواطنين بغرض تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة.



وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته 433000 الف دولار امريكي مزورة.



وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وحيازته للعملات المزورة بقصد ترويجها ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.