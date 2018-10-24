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رياضة

في أول ظهور لـ هنري..موناكو يتعادل مع بروج البلجيكي بدوري الأبطال

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريق موناكو تحت قيادة مدربه الجديد تييري هنري مع ضيفه البلجيكي كلوب بروج بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "جان برايدال" ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

سجل لموناكو اللاعب موسى سيلا في الدقيقة 32 وتعادل ويسلي لاعب كلوب بروج في الدقيقة 39، ليمنح فريقه النقطة الأولى بدوري الأبطال.

ورفع التعادل رصيد موناكو إلى نقطة وحيدة بالمركز الرابع في المجموعة، بينما يأتي كلوب بروج ثالثًا بفارق الأهداف، مقابل 6 نقاط لكل من بوروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد اللذان يلعبان الليلة.
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