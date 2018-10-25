المتحدة لحقوق الإنسان تدين الاعتداء الإسرائيلي على رهبان دير السلطان

أدان المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، الاعتداء على رهبان دير السلطان الذين ينتمون للكنيسة المصرية بالقدس الشرقية، واصفًا إياه بالعمل الإرهابي الخسيس بتلك الصورة الوحشية الذي وقع على أيدى جنود الاحتلال الصهيوني والاعتداء على الراهب مكاريوس الأورشليمي.





وقال "عبد النعيم"، في تصريح "لصدى البلد"، إن الشرطة سحلت راهبًا أمام كنيسة الملاك ميخائيل بالدير، مما أسفر عن إصابته بالوجه واليدين مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعتبر اعتداءً على جميع أقباط العالم.



