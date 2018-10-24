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فن

شيرين تتغزل في أمير طعيمة بعد طرح ألبوم نساى

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
مريم صليب
ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على المؤلف أمير طعيمة عبر حسابها الرسمي على موقع للتواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة بعد صدور ألبومها على يوتيوب.

كتب شيرين ردا على ما قاله أمير :" إنت عارف على المستوى الشخصي إنت ومراتك بالنسبة لي إيه! وأنا فرحانة لنجاحك أكتر ما انت فرحان لنجاحي وتستاهل النجاح فعلًا يا أمير!.

وكان تعليق أمير طعيمة :"اختي حبيبتي وعشرة عمري ونجاحات ودايما رافعة راسي ومشرفاني".

كان كليب "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب قد حقق 5 ملايين مشاهدة خلال خمسة ايام من طرحه عبر يوتيوب.
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