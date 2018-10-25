وكيل إسكان المنوفية يتفقد عمارات الإسكان الاقتصادي بالباجور

قام اللواء محمد سليمان، وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، بالمرور علي 28 وحدة إسكان اقتصادي بناحية جروان بمركز الباجور والتي يتم العمل فيها بتكلفة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه، وقد تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمبني وجارٍ أعمال التشطيب.





وشدد وكيل الوزارة على المقاول القائم بالأعمال بضرورة السرعة في إنهاء الأعمال وتلافي الملاحظات وتسليمها في المواعيد المحددة.





وأكد "سليمان"، حرصه على تنفيذ المشروعات التي تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم وحرصًا على توفير الوحدات السكنية للمواطنين.