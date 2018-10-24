القليوبية تنتهى من معاينة موقع إنشاء مصنع تدوير القمامة بالخانكة

عقد غريب أحمد على رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية اجتماعا مع الشركة المنفذة لمصانع تدوير المخلفات فايز ميخائيل مدير مشروعات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية والمهندس محمد يحيى مدير المشروعات الهندسية والوفد المرافق له لمعاينة موقع إنشاء مصنع تدوير القمامة بالخانكة.



وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة أنه تم عمل معاينة لموقع إنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بأرض مزرعة الجبل الأصفر، تابعة للاستصلاح الزراعي حيث تم عمل اجتماع وزيارة للموقع للوقوف على مدى صلاحية المكان من وجود بنية تحتية للموقع من قربه لطريق السلام الخانكة وطريق مسطرد بلبيس ولا يكون مثمرا للإنتاج الزراعي.



وأوضح طلال أنه تم الاتفاق على أن الموقع به كل الإمكانيات المتاحة لعمل المصنع تدوير المخلفات، على أن يتم إحضار الخرائط لمعرفة المداخل والمخارج للمزرعة لكثرة مساحتها.