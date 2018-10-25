مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري وشركة بوابة مصر الرقمية EG GATE

وقع جهاز التمثيل التجاري مذكرة تفاهم بغرض التكامل مع شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE - شركة قومية منشأة بدعم من رئيس الجمهورية وبقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (٣- ٦٢٤٩) كإحدى شركات "صندوق تحيا مصر" – بمساهمة كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطيران والتجارة والصناعة والآثار ؛ويأتي ذلك في إطار تفعيل ودعم أهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 وما ينبثق عنها من مبادرات قومية هادفة لدعم وتنمية قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.





وقع المذكرة كل من أحمد عنتر بصفته رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG GATE ، وأكد الأستاذ أحمد عنتر على أهمية هذا التكامل فيما بين جهاز التمثيل التجاري المصري وبين شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE.





واستعرض أهم أوجه التعاون ودور الجهاز فيها من حيث توفير المعلومات والبيانات ودراسات السوق اللازمة عن الأسواق الدولية من خلال مكاتب التمثيل التجاري حول العالم على أن تتضمن كافة القطاعات والصفقات التصديرية المتاحة والدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن وكذلك تقديم الدعم اللازم لتسهيل التواصل مع المؤسسات المعنية بالتصدير والاستيراد في الدول الأجنبية لتيسير وتفعيل الخدمات المقدمة من الشركة للمصدرين المصريين ، وتقديم أوجه الدعم الممكنة من مكاتب التمثيل التجاري بكافة الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل خطط التمثيل التجاري للانتشار في الأسواق الخارجية، ويتعاون الطرفان بهدف تفعيل أهداف شركة " EG GATE" لدعم صادرات المنتجات المصرية وزيادة تدفق النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي.





وأعربت الدكتورة ميناس إبراهيم عن سعادتها بالتعاون والتكامل مع كيان مثل جهاز التمثيل التجاري المصري، موضحة أن هذا التعاون يسعى للمضي قدمًا بخطى سريعة في تحول مصر للاقتصاد الرقمي وحرص الدولة على ذلك.





وقالت: " أن شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE تقوم بتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة للتسويق والتجارة الإليكترونية للمنتجات مصرية الصنع عالية الجودة وذلك لزيادة الفرص التصديرية ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات، من خلال توفير منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية متكاملة الخدمات لدعم أليات التصدير وزيادة حجم الصادرات".



