الزراعة تصدر نشرة توصياتها لمزارعي حدائق الفاكهة المتساقطة

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة التوصيات الفنية الشهرية لشهر نوفمبر الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة "التفاح ـ الكمثري ـ الخوخ ـ المشمش ـ البرقوق ـ الكاكي ـ اللوز".





وأوصت الإدارة، المزارعين، بالتخلص من الحشائش بالعزيق أو مبيدات الحشائش للأشجار 5 سنوات فأكثر، إضافةً إلى تقليم الأشجار المثمرة والصغيرة بالطريقة الكاسية ثم الرش باوكسي كلورو النحاس 0.5 % مع زيت صيفي 2 % ودهان القطوع الكبيرة بعجينة بوردو والتخلص من نواتج التقليم، لافتة إلى أنه يمكن استبـــــدال أوكســـي كلورو النحــاس بهيدروكسيد نحاس 2 جرام / لتر ويرش الزيت مع كاسرات السكون.





وفيما يخص أشجار الكمثرى يتم إسقاط الأوراق بسلفـات الزنك 4% أو اليوريا 7 % في نهاية الشهر وقد يكتفي بتقليل الري مما يؤدي إلى تساقط الأوراق طبيعيًا.





أما فيما يخص عملية التسميد، شددت الإدارة، على ضرورة أن يتم إضافة السماد المكمور مخلوطًا بالأسمدة الكيماوية بالمعدلات المذكورة أو إضافة الكمبوست فقط، على أن تضاف نثرًا ثم تخلط التربة بالأراضي القديمة، أو في خنادق بالأراضي الجديدة، ويمكن إضافتها إلى سطح التربة مع تقليبها لضمان وصول الماء إليها، يتبعها رية غزيرة عقب التسميد العضوي ثم يمنع الري وذلك بالأراضي القديمة، أما الأراضي الجديدة فيكون الري بالتنقيط مرة واحدة أسبوعيًا، على أن الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط.