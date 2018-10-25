ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الزراعة تصدر نشرة توصياتها لمزارعي حدائق الفاكهة المتساقطة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة التوصيات الفنية الشهرية لشهر نوفمبر الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة "التفاح ـ الكمثري ـ الخوخ ـ المشمش ـ البرقوق ـ الكاكي ـ اللوز".

وأوصت الإدارة، المزارعين، بالتخلص من الحشائش بالعزيق أو مبيدات الحشائش للأشجار 5 سنوات فأكثر، إضافةً إلى تقليم الأشجار المثمرة والصغيرة بالطريقة الكاسية ثم الرش باوكسي كلورو النحاس 0.5 % مع زيت صيفي 2 % ودهان القطوع الكبيرة بعجينة بوردو والتخلص من نواتج التقليم، لافتة إلى أنه يمكن استبـــــدال أوكســـي كلورو النحــاس بهيدروكسيد نحاس 2 جرام / لتر ويرش الزيت مع كاسرات السكون.

وفيما يخص أشجار الكمثرى يتم إسقاط الأوراق بسلفـات الزنك 4% أو اليوريا 7 % في نهاية الشهر وقد يكتفي بتقليل الري مما يؤدي إلى تساقط الأوراق طبيعيًا.

أما فيما يخص عملية التسميد، شددت الإدارة، على ضرورة أن يتم إضافة السماد المكمور مخلوطًا بالأسمدة الكيماوية بالمعدلات المذكورة أو إضافة الكمبوست فقط، على أن تضاف نثرًا ثم تخلط التربة بالأراضي القديمة، أو في خنادق بالأراضي الجديدة، ويمكن إضافتها إلى سطح التربة مع تقليبها لضمان وصول الماء إليها، يتبعها رية غزيرة عقب التسميد العضوي ثم يمنع الري وذلك بالأراضي القديمة، أما الأراضي الجديدة فيكون الري بالتنقيط مرة واحدة أسبوعيًا، على أن الاستهلاك المائي حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط.

loading...

ترشيحاتنا

حسين الجسمي يبدع بأغنية يا أغلى اسم فى الوجود بحضور السيسي

فلسطين تهزم إسرائيل مجددا في البرلمان الأوروبي

المتحدث العسكري لـ سكاي نيوز: استهداف 450 إرهابيا منذ بدء العملية الشاملة

أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

البحرين تحبط مؤامرة قطرية للتدخل في الانتخابات المحلية

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

هاني حتحوت يغرد عن خروج المصري اليوم من الكونفدرالية

العثور على مومياء مصرية على جسدها أقدم تاتو فى التاريخ..صور

احترس من تناول هذه الخضراوات لاحتوائها على سموم

الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

مدحت صالح يبدع في احتفال المنارة بحضور الرئيس السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟