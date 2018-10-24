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كمال ميشيل يكشف تفاصيل اعتداء إسرائيل على رهبان دير السلطان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:19 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال كمال ميشيل، عضو لجنة مباحثات دير السلطان بالقدس، إن دير السلطان بالقدس ملك لمصر منذ قرون طويلة باعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ولا يمكن دخوله إلا بعد موافقة الكنيسة المصرية، مؤكدا أن دولة الاحتلال تريد السيطرة على الدير تحت مبرر الترميم.

وأضاف ميشيل في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية "المحور" ، أن الكنيسة المصرية طلبت من سلطات الاحتلال ترميم الدير، ولكن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك، وخلال الفترة الأخيرة قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي ترميم الدير عنوةً دون موافقة الكنيسة المصرية، فرد عليهم مطران القدس بالرفض بعد التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية دخلت الدير ابتداءً من الأمس، فقام الرهبان بتنظيم وقفة احتجاجية، فتم الاعتداء عليهم .
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