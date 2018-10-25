مواجهات شرسة لحسم صدارة دوري القسم الثاني

تقام اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا مواجهات الدوري الممتاز ب في المجموعات الثلاث، والتي تشهد منافسات شرسة حيث يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الترسانة، كما يستضيف تليفونات بني سويف منافسه أسوان .





وجاءت المواجهات كالتالي:





مجموعة الصعيد





التحرير الأسواني vs بني سويف

المنيا vs النصر

تليفونات بني سويف vs أسوان

الفيوم vs ديروط

الألومنيوم vs الإعلاميين

الوليدية vs سوهاج

طهطا vs ناصر ملوي





مجموعة القاهرة





سيراميكا كليوباترا vs الترسانة

جمهورية شبين vs كوكاكولا

القناة vs اف سي مصر

النصر vs منتخب السويس

دمياط vs الشمس

بورتو vs المريخ

ابي صقل vs الزرقا





مجموعة بحري

فاركو vs العاب دمنهور

الحمام vs الرجاء

سيدى سالم vs غزل المحلة

بلدية المحلة vs مركز شباب تلا

الجزيرة vs كفر الشيخ

طنطا vs الاولمبي (في تمام الخامسة عصرًا) .





وتأجيل مباراة المنصورة وأبو قير .