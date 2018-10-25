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برلمان

عصام شيحة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:58 ص
القيادى الوفدى عصام
القيادى الوفدى عصام شيحة
معتز الخصوصى
تقدّم صباح اليوم القيادى الوفدى عصام شيحة بأوراق ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، مشيرا إلى أنه كان عضو هيئة عليا سابق لحزب الوفد ومستشارا قانونيا وسياسيا سابقا لحزب الوفد، وقوبل شيحة بترحاب شديد بعد تقديم أوراق ترشحه من جانب الوفديين.

وقال عصام شيحة القيادى الوفدى إنه لديه الثقة فى حرص الجمعية العمومية لحزب الوفد على اختيار هيئة عليا قادرة على وضع الوفد على خريطة العمل الحزبى بشكل جيد ، مشيرا إلى أنه لديه الثقة أيضا فى الجمعية العمومية أنها ستكون حريصة على اختيار هيئة عليا متوافقة تكون قادرة على اتخاذ قرارت مصيرية بشأن الحزب فى المرحلة القادمة.

وأكد شيحة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الهيئة العليا القادمة لحزب الوفد ستكون من مهامها اختيار المرشحين فى الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية والمشاركة فى مجلس الشيوخ اذا ماتم اقراره والعمل على توحيد اللحمة الداخلية واعادة كل المفصولين لممارسة دورهم داخل الوفد فى المرحلة المقبلة.

يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الماضى، ومن المقرر أن يغلق اليوم باب الترشح.

وقرّر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، أن يكون ترتيب أسماء المرشحين طبقاً للترتيب الأبجدى لكل منهم وذلك بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
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