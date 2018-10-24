في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية.. توفيق: 5.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة في 8 أشهر.. ليبدوف: توقعات ببدء مفاوضات التجارة الحرة.. ووزير المالية: تخطينا الصعاب الاقتصادية

طارق توفيق: 5.2 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وأمريكا في 8 أشهر

جريج ليبدوف: توقعات ببدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا

وزير المالية: مصر نجحت في تخطي الكثير من المصاعب الاقتصادية

قال رئيس الغرفة الأمريكية طارق توفيق، إن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ٢ر٥ مليار دولار، في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس ٢٠١٨.وأكد "توفيق" ، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن مصر تعد الثانية على مستوى إفريقيا، والثالثة على مستوى الدول العربية، والخامسة في الشرق الأوسط، من حيث حجم الواردات الأمريكية حيث يبلغ حجم الصادرات الأمريكية لمصر ٥ر٣ مليار دولار خلال نفس الفترة مرتفعا بنسبة ٢٥٪؜ من نفس الفترة العام الماضي.ولفت إلى أن ولاية لويزيانا أكبر الولايات المصدرة لمصر بحجم صادرات بلغ مليار دولار في الفترة من يناير الى اغسطس ٢٠١٨ وهذه الصادرات تشكل نسبة ٦ر٢٨ ٪؜ من اجمالي الصادرات الأمريكية الى مصر، تليها ولاية تكساس بحجم صادرات تبلغ ٣ر٥٨٦ مليون دولار أو ما يعادل ٧ر١٦ ٪؜.وأوضح أنه ووفقا لبيانات وزارة التجارة الامريكية فإن حجم الاستثمارات المباشرة يسجل حاليا ٩ر٩ مليار دولار بنهاية شهر يونيو ٢٠١٨، ما يمثل ٦ر١٩ ٪؜ من اجمالي الاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، و٢ر١٤ ٪؜ من الشرق الأوسط.وأشار إلى أنه بنهاية يونيو ٢٠١٨، فإن مصر تعد ثاني اكبر الحاصلين على الاستثمارات الامريكية المباشرة في القارة السمراء بعد جنوب افريقيا.وأكد أنه وبحجم استثمارات يصل الى ٦ر١ مليار دولار، فإن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في مصر بعد المملكة المتحدة وبلجيكا في الفترة من الربع الاول الى الربع الثالث من العام المالي المنتهي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .ونوه بأن أكبر الشركات الامريكية المستثمرة في مصر، هي شركة أباتشي حيث يصل إجمالي استثماراتها الى ما يزيد على ١٧ مليار دولار وهناك شركات أمريكية اخرى تعمل في مصر وهي كوكاكولا وجنرال موتورز وبيبسيكو وبروكتر آند جامبل ومارس وجونسون رند جونسون وتلك الشركات تعتبر مصر كمحطة رئيسية للأعمال في المنطقة.وقال جريج ليبدوف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الامريكية، إن مصر من أهم الدول الكبرى في المنطقة، خاصة أنها تضم أكثر من 100 مليون نسمة، مشيرا الى أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية تفتح الباب لتعاون كبير وتؤسس الشراكة الاقتصادية.وأكد خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم وجود فرص لبدء مفاوضات تجارة حرة مع حرص الحكومة على استمرارية الإصلاح ومكافحة البيروقراطية.من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تخطي الكثير من المصاعب الاقتصادية.وأشار إلي أن معظم مؤشرات الاقتصاد تعكس تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية.وقال إن معدل البطالة انخفض إلى 9.9 في المئة. كما تراجع عجز الموازنة من 16.7 في المئة عام 2016 الي 9.8 في المئة في العام الحالى ونستهدف 8.4 في المئة بنهاية العام .وأوضح وزير المالية أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.8 في المئة، وأن معظم النمو ناتج عن الصناعات التحويلية.