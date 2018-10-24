حسين الجسمي حكاية مطرب شكره الرئيس .. الاسم إماراتي والقلب مصري .. حارب الفساد في أهل كايرو.. وروّج للانتخابات بـ بشرة خير.. واحتفل بثورة 30 يونيو بــ تسلم إيديك

منحته أكاديمية الفنون المصرية الدكتوراه الفخرية

رد على مطالب منحه الجنسية بقوله "أنا مصري من غير جنسية"

روّج للسياحة المصرية بزيارة العديد من الأماكن الشعبية

أصبح المطرب الإماراتى حسين الجسمى ماركة مسجلة يتغنى بها الشعب المصرى، حيث استطاع الجسمى أن يدخل قلوب الشعب المصرى من خلال أغانيه المصرية الوطنية.علاقة حب جمعت الجسمى بمصر، غنى لها، ففتحت له أبوابها، ليسكن قلوب أهلها، فقدم لها العديد من الأغانى الوطنية والتى تؤكد حبه لمصر منها أغنية "أهل كايرو" كانت تتر مسلسل يحمل نفس الاسم، وهذه البداية شجعته لتقديم المزيد من الأغانى التى يعبر فيها عن حبه لمصر خاصة بعد نجاحها حتى قدم لنا أغنيته الوطنية الشهيرة "بشرة خير" والتى يعبر فيها عن توحد المصريين من خلال كلمات تعبر عن كل مدينة " قوم نادي ع الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشباب لسكندراني اللمه دي لمة رجال .. ونا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال .. ماتوصيش السوايسه الدنيا هايصه كده كده واللسماعلاويه ياما كادوا العدا .. كلمني ع الشراقوه واحنا ويا بعض اقوى .. واحنا ويا بعض اقوى ..وأملنا كبير"، وكان الهدف من هذه الأغنية حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات فى 2015.وفى نفس العام منحته أكاديمية الفنون المصرية الدكتوراه الفخرية ليبادر الأخير برفع العلم المصري، الذي كان يغلف الشهادة، ويقبله ويديره حول معصمه حتى نهاية الحفل وأعرب الجسمي وقتها عن سعادته بمنحه هذا الوسام، وردد البعض بضرورة منحه الجنسية المصرية وكان رد الجسمى "أنا مصري من غير جنسية".لم يكن حب الجسمى لمصر مقتصرا على الأغانى فقط و التى يجيد اختيارها، ولكن حرص على زيارة العديد من الاماكن الشعبية والتى قلما يفعلها أى من الفنانين العرب حيث جلس على كورنيش النيل وتناول مشروب حمص الشام وعلق على صورته قائلا : "عمرك ما تحس بغربة هنا.. مصر".ويعود الجسمى مجددا ليظهر فى حفل انتصارات أكتوبر المجيدة ليقدم العديد من الاغانى الوطنية والتى لمست وجدان المواطن المصرى من بين هذه الأغانى "تسلم ايديك" و"يا أحلى اسم فى الوجود" و"فى حب مصر"، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة لـ "حسين الجسمى" موجها الشكر له ولإسهاماته فى تقديم العديد من الاغانى التى تعبر عن مصر وحبه لها.