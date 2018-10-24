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أخبار البلد

وزير التجارة السعودي: كلمة ولي العهد في منتدى الاستثمار تبعث فينا الأمل

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
مريم صليب
كتب ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة و الاستثمار بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة مشيدا بكلمة ولي العهد في منتدى الاستثمار.

غرد القصبي قائلا :'"كلمة سمو ولي العهد في منتدى الاستثمار تبعث فينا الأمل، وتنهض بالهمم، لبناء وطننا العظيم ومستقبله المشرق".

كانت كلمة ولي العهد قوية و رسالة صريحة لأعداء المملكة أن بها قيادة حكيمة قادرة على الابتكار والتنمية وإدارة البلاد.
وزير التجارة السعودي: كلمة ولي العهد في منتدى الاستثمار تبعث فينا الأمل
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