وزير التجارة السعودي: كلمة ولي العهد في منتدى الاستثمار تبعث فينا الأمل

كتب ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة و الاستثمار بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة مشيدا بكلمة ولي العهد في منتدى الاستثمار.



غرد القصبي قائلا :'"كلمة سمو ولي العهد في منتدى الاستثمار تبعث فينا الأمل، وتنهض بالهمم، لبناء وطننا العظيم ومستقبله المشرق".



كانت كلمة ولي العهد قوية و رسالة صريحة لأعداء المملكة أن بها قيادة حكيمة قادرة على الابتكار والتنمية وإدارة البلاد.

