ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

الشتاء بدأ.. تحذيرات من سقوط أمطار.. والإسكندرية تخشى السيول وترفع درجات الحذر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة


أكد  الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، احتمالية سقوط أمطار خلال الأيام القادمة على جميع محافظات الجمهورية، وقال في تصريحات تلفزيونية  إنه من المحتمل سقوط أمطار خلال الأيام القادمة تحديداً الخميس والجمعة على جميع أنحاء الجمهورية، ولكن ستختلف شدتها من محافظة لأخرى.


وأوضح  رئيس هيئة الأرصاد أن السواحل الشمالية، تحديداً الإسكندرية وشمال وجنوب سيناء، ومدينتي حلايب و شلاتين وجبال البحر الأحمر ستواجه أمطارا شديدة، وسوف تكون الأمطار متوسطة وقليلة في القاهرة والوجه البحري، مع نشاط للرياح بكافة أنحاء البلاد.


الشتاء بدأ.. تحذيرات


الإسكندرية تحذر من السيول

وبعد ساعات قليلة من تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية، كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار في الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار.


وأرسلت المحافظة بيانا لجميع الأجهزة التنفيذية قالت فيه إنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٤ أكتوبر وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، فإن هناك احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الإسكندرية.

 

وشدد محافظ الإسكندرية، على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

الشتاء بدأ.. تحذيرات


رفع حالة الطوارئ

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد انعقدت بشكل مستمر بعد الإعلان عن احتمالية وجود أمطار وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.


ورفعت عناصر التعامل مع الأمطار بالمحافظة من شركة الصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية حالة الطوارئ، حيث تم التشديد علي انتشار سيارات الطوارئ وتوزيع البدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، والتركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار، وتهيب شركة صرف صحي الإسكندرية بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن ١٧٥ من أى تليفون أرضى عند وجود أي تراكمات المياه.


loading...

ترشيحاتنا

بريطانيا تتخذ عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة قتل خاشقجي

الخارجية: مصر تنجح في الإفراج عن الراهب المحتجز لدى الشرطة الإسرائيلية

المتحدث العسكري: سقوط طائرة هدفية تستخدم في تدريب عناصر الدفاع الجوي

شاهد.. لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة

على عكس المتوقع.. الليمون ليس أفضل علاج للبرد..فيديو

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح في مواجهة النجم الأحمر لايف

شاهد ماذا قال ولى العهد السعودى عن الأوضاع فى مصر..فيديو

الجسمي يعيد أغنية بشرة خير في احتفالية المنارة بحضور الرئيس السيسي

العليا للحج : انطلاق أولى رحلات العمرة الخميس 15 نوفمبر

إلهام شاهين تكشف حقيقة مرضها بعد غيابها عن مهرجان الخرطوم

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

فيديو

الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو
الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
حسين الجسمي يغني للسيسي في احتفالات أكتوبر..فيديو
أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟