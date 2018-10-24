الشتاء بدأ.. تحذيرات من سقوط أمطار.. والإسكندرية تخشى السيول وترفع درجات الحذر



أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، احتمالية سقوط أمطار خلال الأيام القادمة على جميع محافظات الجمهورية، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه من المحتمل سقوط أمطار خلال الأيام القادمة تحديداً الخميس والجمعة على جميع أنحاء الجمهورية، ولكن ستختلف شدتها من محافظة لأخرى.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد أن السواحل الشمالية، تحديداً الإسكندرية وشمال وجنوب سيناء، ومدينتي حلايب و شلاتين وجبال البحر الأحمر ستواجه أمطارا شديدة، وسوف تكون الأمطار متوسطة وقليلة في القاهرة والوجه البحري، مع نشاط للرياح بكافة أنحاء البلاد.





الإسكندرية تحذر من السيول وبعد ساعات قليلة من تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية، كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار في الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار.

وأرسلت المحافظة بيانا لجميع الأجهزة التنفيذية قالت فيه إنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٤ أكتوبر وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، فإن هناك احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الإسكندرية. وشدد محافظ الإسكندرية، على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.