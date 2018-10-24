٢٦ دولة و٥٢٣ لاعبا ولاعبة يؤكدون مشاركتهم فى بطولة العالم للبايثل والتراثيل

عقد مساء اليوم المؤتمر الفنى لبطولة العالم للبايثل والترايثل والتى ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وتستصيفها محافظة البحر الاحمر بسهل حشيش خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ اكتوبر ٢٠١٨.



تناول المؤتمر كافة تفاصيل البطولة ونظامها واعلان تأكيد مشاركة ٢٦ دولة يمثلهم ٥٢٣ لاعبا ولاعبة على عدة مستويات من سن ٨ سنوات وحتى الماسترز(الرواد).



تنطلق أولى فعاليات البطولة فى تمام الثامنة من صباح الغد الخميس.