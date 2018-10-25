ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم طهارة ماء الاغتسال والوضوء قبله

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول " هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟

أجاب الدكتور علي جمعة أن ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.

وتابع: أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.
loading...

ترشيحاتنا

بطيخة تتسبب في مذبحة عائلية

مستشار وزير التموين يكشف حقيقة حذف أصحاب الدخول الأكثر من 2500 جنيه

شريهان تبهر الجميع برقصها على أغنية شو حلو ..فيديو

الشهاوى: نقل 6 أسر لمساكن الأبعادية وإزالة عقار مخالف بالبحيرة

ميران عبد الوارث: والدي علمني الثبات على المبدأ ..فيديو

إبراهيم حسن يفتح النار على حكم مباراة المصري وفيتا كلوب بالكونفيدرالية

استشاري تغذية علاجية: الكاكا مصدر جيد للسعرات الحرارية

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

سباليتي: إنتر ميلان خرج بدروس كثيرة من الخسارة أمام برشلونة

محمد صلاح يقبل هدية مشجعة مصرية ويهديها قمصيه ..صور

رغم مساعدات سعودية بـ 6 مليارات دولار.. باكستان تلجأ لصندوق النقد الدولي

وعد: أهلي غضبوا مني بسبب دخولي مجال الفن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة اليوم
الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟