محافظ جنوب سيناء يكرم البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة أطول غطسة

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء بمكتبه بشرم الشيخ البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة الرقم القياسى فى الغطس لمدة 56 ساعة و25 دقيقه.



وأعرب فودة عن سعادته بالإنجاز الذى حققته البطلة الواعدة ريم ذات الـ14 سنة والطالبة باحد مدارس شرم الشيخ، والتي استطاعت أن تكسر الرقم القياسى العالمى المسجل فى موسوعة جينيس العالمية باسم الفتاة الأسترالية كريستسن كويل 38 سنة وهو 51 ساعة 25 دقيقة فى أطول غطسة تحت الماء.



وقدم المحافظ لها شهادة تقدير وهديه تذكاريه تكريما لها واعدا بدعمها ومعبرا عن سعادته بما حققته من انجاز رياضي عالمي، متمنيا لها التوفيق وتحقيق ارقام قياسيه اخري.



كانت ريم أشرف قد بدأت المسابقة فى شرم الشيخ يوم الأربعاء 3 أكتوبر انتهت فى تمام الثانية ظهرا يوم الجمعة 5 أكتوبر وكانت تقوم بتناول الطعام ووشرب المياه، والنوم وحتى اللعب تحت الماء على ارتفاع 8 أمتار، ونجحت فى كسر الرقم القياسى وستكتب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.



حضر التكريم محمد عقل، مدير عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، و" برونو مايس" الممثل التنفيذي لمنظمة اليونيسيف بمصر.