ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة أطول غطسة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:13 م
اللواء خالد فوده،
اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء بمكتبه بشرم الشيخ البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة الرقم القياسى فى الغطس لمدة 56 ساعة و25 دقيقه.

وأعرب فودة عن سعادته بالإنجاز الذى حققته البطلة الواعدة ريم ذات الـ14 سنة والطالبة باحد مدارس شرم الشيخ، والتي استطاعت أن تكسر الرقم القياسى العالمى المسجل فى موسوعة جينيس العالمية باسم الفتاة الأسترالية كريستسن كويل 38 سنة وهو 51 ساعة 25 دقيقة فى أطول غطسة تحت الماء.

وقدم المحافظ لها شهادة تقدير وهديه تذكاريه تكريما لها واعدا بدعمها ومعبرا عن سعادته بما حققته من انجاز رياضي عالمي، متمنيا لها التوفيق وتحقيق ارقام قياسيه اخري.

كانت ريم أشرف قد بدأت المسابقة فى شرم الشيخ يوم الأربعاء 3 أكتوبر انتهت فى تمام الثانية ظهرا يوم الجمعة 5 أكتوبر وكانت تقوم بتناول الطعام ووشرب المياه، والنوم وحتى اللعب تحت الماء على ارتفاع 8 أمتار، ونجحت فى كسر الرقم القياسى وستكتب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

حضر التكريم محمد عقل، مدير عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، و" برونو مايس" الممثل التنفيذي لمنظمة اليونيسيف بمصر.
محافظ جنوب سيناء يكرم البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة أطول غطسة
محافظ جنوب سيناء يكرم البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة أطول غطسة
محافظ جنوب سيناء يكرم البطلة المصرية ريم أشرف صاحبة أطول غطسة
loading...

ترشيحاتنا

إحباط تهريب 617 ألف قرص كبتاجون داخل شحنة فحم بميناء سفاجا

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

إصابة حسام حسن بجرح فى الرأس بـ طوبة من جماهير فيتا كلوب

الجسمي يعيد أغنية بشرة خير في احتفالية المنارة بحضور الرئيس السيسي

المصرى ينسحب من مباراة فيتا كلوب في الكونفيدرالية بعد الهدف الثالث

الرئيس الفرنسي يناقش قضية خاشقجي مع العاهل السعودي هاتفيا

مدرب حراس المنتخب السابق يكشف عن أزمة محمد الشناوي

الأهلي يتخذ أول إجراء قضائي ضد المتجاوزين في حق النادي الأحد القادم

هيلاري كلينتون تحمل ترامب مسئولية إرسال طرود مشبوهة إلى منزلها

ولي العهد السعودي يكشف عن طبيعة حربه القادمة

5 معلومات عن جبل طويق بعدما تحدث عنه محمد بن سلمان اليوم

ليفربول والنجم الأحمر .. محمد صلاح يتوهج أوروبيا ويسجل الهدف الثانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

فيديو

الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
حسين الجسمي يغني للسيسي في احتفالات أكتوبر..فيديو
أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو
أحمد موسي يعرض تصريحات ولي العهد السعودي عن خاشقجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟