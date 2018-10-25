اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

يغلق اليوم، الخميس، باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والذى تم فتحه يوم السبت الماضى ولمدة 6 أيام، على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر المقبل.





وكان حزب الوفد قد أعلن فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلًا من أبريل 2019.





وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، أن يكون ترتيب أسماء المرشحين طبقًا للترتيب الأبجدى لكل منهم وذلك بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.





وتعتبر الهيئة العليا لحزب الوفد هي أعلى هيئة فى الحزب طبقًا للائحته الداخلية، وصاحبة الكلمة العليا داخل الحزب فى اتخاذ أى قرارات داخلية، ويبلغ عدد مقاعد هذه الهيئة العليا 50 مقعدًا يضاف إليها رئيس الحزب لتصبح 51 مقعدًا، ويقوم بعد ذلك أعضاء الهيئة العليا الـ51 المنتخبين باختيار أعضاء المكتب التنفيذي والذين يضمون سكرتير عام الحزب و6 سكرتارية مساعدين و5 نواب لرئيس الحزب وأمين صندوق للحزب وأمين صندوق مساعد.