التضخم يواصل سحق الاقتصاد التركي.. تزايد الطلب على طباعة عملات من فئات كبيرة.. الشركات تتحوط ضد الإفلاس.. ورفع العقوبات الأمريكية لن يحسن الأوضاع

أردوغان يقدم مشروع ميزانية يقترب من رقم تريليون ليرة

منظمات اقتصادية دولية تصدر توقعات متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد التركي وزير المالية التركي وصهر أردوغان يضع برنامجًا اقتصاديًا مستحيل التنفيذ خبير اقتصادي: أزمة الاقتصاد التركي هيكلية ولن يؤثر رفع العقوبات الأمريكية عليها أردوغان يتجاهل الأزمة ويأمر بضم سيارات فاخرة للأسطول الرئاسي





ذكرت صحيفة "أحوال" التركية أن مشروع الميزانية التركية المقترحة لعام 2019، الذي قدمته الرئاسة التركية للبرلمان الأسبوع الماضي، قد اقترب من تريليون ليرة، الأمر الذي يكشف مدى التدهور الذي بلغته أزمة التضخم التي يئن الاقتصاد التركي تحت وطأتها.





وأضافت الصحيفة أن البنك المركزي التركي اضطر إلى تعديل توقعاته لمعدلات التضخم المنتظر الوصول إليها بحلول نهاية العام الحالي، ليرفعها من 19.61% إلى 24.22%، مشيرة إلى أن التوقعات كلها تمضي في اتجاه استمرار التضخم بمعدل رقمين (أي فوق 10%) خلال العامين المقبلين.





وأوضحت الصحيفة أن "برنامج الاقتصاد الجديد" الذي صاغه براءت البيرق وزير المالية وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المستبعد أن ينجح في تحقيق هدفه لخفض معدل التضخم خلال عام 2019 إلى 15.9%





وتابعت الصحيفة أن التضخم أثر كثيرًا بالسلب على القوة الشرائية لليرة التركية، ما خلق طلبًا مرتفعًا على طباعة عملات تركية بفئات كبيرة، ولن يكون مستغربًا أن يقرر البنك المركزي التركي طباعة عملات من فئة 500 أو 1000 ليرة.





وأسفرت أزمة التضخم عن انخفاض الطلب على السلع والخدمات نتيجة تأثر القوة الشرائية للمواطنين الأتراك، وارتفعت معدلات البطالة، كما بدأت شركات عديدة في اتخاذ إجراءات احتياطية تحسبًا للإفلاس، في وقت شهد فيه عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها بالفعل وأغلقت ارتفاعًا بنسبة 28% في سبتمبر الماضي.





ونقلت الصحيفة عن منظمات اقتصادية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، استبعادها تحقيق معدلات النمو المخططة في البرنامج الاقتصادي الجديد لبراءت البيرق، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدل نمو 2.3% خلال عام 2019 و3.5% خلال العام التالي، بينما توقعت المنظمات الدولية ألا يتجاوز معدل النمو خلال العامين المقبلين 1%، مشيرة إلى أن أهداف البرنامج بعيدة عن الواقع ومستحيلة التنفيذ عمليًا.





من جانبها، قالت وكالة "شينخوا" الصينية إن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات المفروضة على تركيا بعد إفراج الأخيرة عن القس الأمريكي الذي كان محتجزًا لديها أندرو برونسون، لكن هذا لن يؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد التركي.





ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي التركي إنفر إركان أن رفع العقوبات الأمريكية قد يحسن قليلًا قيمة العملة التركية، لكن الاقتصاد التركي يواجه أزمة أكبر من ذلك بكثير تتمثل في ارتفاع معدل التضخم، وهي أزمة هيكلية وليست عابرة، ولن تزول ببعض التحسن في قيمة العملة.





وراى مركز كارنيجي أن النجاحات الدبلوماسية التي حققها أردوغان مؤخرًا، مثل نزع فتيل التوتر مع الولايات المتحدة والتقارب مع روسيا، لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد التركي على حافة الهاوية، وأنه يحتاج إلى تمويل عاجل من جهات خارجية مثل صندوق النقد الدولي، لكن أردوغان لا يفضل اللجوء لهذا الخيار.





من جانب آخر، ذكرت صحيفة زمان التركية الأحد الماضي أن الرئاسة التركية تستعد لشراء 16 سيارة مؤمنة خلال العام الجاري و17 سيارة خلال العام المقبل رغم دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة للأتراك بالتقشف من أجل إنقاذ الاقتصاد المتدهور، واستقطاع بعض المخصصات المالية من ميزانية كل من وزارتي التعليم والصحة.





ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يتم سداد قيمة التمويل الخاص بالمركبات الجديدة من الميزانية المركزية للدولة، على أن يتم استخدامها في خدمات مؤسسة رئاسة الجمهورية.



