أحمد موسى يطالب بمحاكمة مرتكبي واقعة الاعتداء على الراهب المصري بفلسطين

استنكر الإعلامي أحمد موسى صمت الأمم المتحدة ومختلف دول العالم على جريمة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الراهب المصري مكاريوس في القدس.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كنت أتمنى أن ينتفض العالم ويدين جريمة الاحتلال ويحاكمه»، متسائلًا أين المنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان من الاعتداء على رجل دين مسالم؟



وأضاف موسى «لو هذه الجريمة حدثت في دول عربية لانتفض العالم ضدها»، مطالبا بمحاكمة متهمي جريمة الاعتداء على الراهب المصري.

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